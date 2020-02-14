Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.

“Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час “нормандського саміту” 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів “нормандської четвірки”, – сказано в повідомленні.

Окремо було акцентовано увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в РФ.

“Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей”, – наголошується в повідомленні.

Варто відзначити, що наступна зустріч лідерів країн у “нормандському форматі” (Україна, Франція, Німеччина, Росія) запланована на квітень цього року.

Раніше новопризначений очільник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на Банковій не виключають проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним ще до переговорів у “нормандському форматі”, але при дотриманні деяких умов.

“Що стосується зустрічі з Володимиром Путіним, це рішення буде приймати президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч є необхідною, вона може стати кроком для отримання дійсних результатів від переговорів у “нормандському форматі”, ми це не виключаємо”, – наголосив Єрмак.