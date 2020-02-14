Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.
“Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час “нормандського саміту” 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів “нормандської четвірки”, – сказано в повідомленні.
Окремо було акцентовано увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в РФ.
“Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей”, – наголошується в повідомленні.
Варто відзначити, що наступна зустріч лідерів країн у “нормандському форматі” (Україна, Франція, Німеччина, Росія) запланована на квітень цього року.
Раніше новопризначений очільник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на Банковій не виключають проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним ще до переговорів у “нормандському форматі”, але при дотриманні деяких умов.
“Що стосується зустрічі з Володимиром Путіним, це рішення буде приймати президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч є необхідною, вона може стати кроком для отримання дійсних результатів від переговорів у “нормандському форматі”, ми це не виключаємо”, – наголосив Єрмак.
- Єдина поки що особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулася в грудні 2019 року в рамках саміту в “нормандському форматі”. За її підсумками Зеленський заявив, що у лідера РФ “інша природна біомеханіка”.
- Згодом прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що президенти України і Росії далекі від згоди з цілої низки питань.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер Росії Володимир Путін розуміє, що війну на Донбасі потрібно закінчити.