Про це повідомили в Офісі президента.
Хто був присутній?
На онлайновій зустрічі були присутніми головна операційна директорка компанії Facebook Шеріл Сендберг та віцепрезидент Facebook Нік Клегг.
З боку України — віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, голова Офісу президента Андрій Єрмак та президент Володимир Зеленський.
Що обговорювали?
Президент підняв питання боротьби з російською дезінформацією та розповів про внесок України.
Клегг своєю чергою повідомив, що завдяки оперативній роботі компанії було зірвано 150 операцій, що стосувалися поширення дезінформації щодо пандемії COVID-19, та припинено діяльність 18 мереж, які впливали на суспільну думку.
Зеленський також ознайомив Сендберг і Клегга з впровадженням цифровізації. Він запросив представників Facebook відвідати “Дія. Саміт”, який відбудеться у Києві 29 листопада, і запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні.
Федоров розповів, що під час передвиборчої президентської кампанії Зеленського ключовими каналами комунікації під час цієї кампанії були сервіси Facebook та Instagram.
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Сендберг зазначила, що днями в України було запущено систему сповіщення для пошуку зниклих дітей Facebook AMBER Alert, а висловилася щодо розширення співпраці.
“Ми сподіваємось у майбутньому зміцнити нашу співпрацю”, – сказала вона.
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