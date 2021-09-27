У понеділок, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з представниками компанії Facebook.

Про це повідомили в Офісі президента.

Хто був присутній?

На онлайновій зустрічі були присутніми головна операційна директорка компанії Facebook Шеріл Сендберг та віцепрезидент Facebook Нік Клегг.

З боку України — віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, голова Офісу президента Андрій Єрмак та президент Володимир Зеленський.

Що обговорювали?

Президент підняв питання боротьби з російською дезінформацією та розповів про внесок України.

Клегг своєю чергою повідомив, що завдяки оперативній роботі компанії було зірвано 150 операцій, що стосувалися поширення дезінформації щодо пандемії COVID-19, та припинено діяльність 18 мереж, які впливали на суспільну думку.

Зеленський також ознайомив Сендберг і Клегга з впровадженням цифровізації. Він запросив представників Facebook відвідати “Дія. Саміт”, який відбудеться у Києві 29 листопада, і запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні.

Федоров розповів, що під час передвиборчої президентської кампанії Зеленського ключовими каналами комунікації під час цієї кампанії були сервіси Facebook та Instagram.

Сендберг зазначила, що днями в України було запущено систему сповіщення для пошуку зниклих дітей Facebook AMBER Alert, а висловилася щодо розширення співпраці.