Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зеленський зазначив, що в Україні запускається довгоочікувана земельна реформа, яка стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки в цілому.
“Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки”, – сказав він.
Сторони обговорили реформу залізничного сполучення. Глава держави розповів, що нині триває активна реформа “Укрзалізниці”, й Україна рухатиметься до прозорості в цій галузі.
“У грудні 2019-го Кабінет Міністрів уже схвалив запуск пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів на окремі маршрути”, – додав Зеленський.
Він також зазначив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill в перероблювання аграрної продукції.
“Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати, чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми”, – наголосив Зеленський.
У свою чергу, Девід Макленнан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україну понад пів мільярда доларів, і зауважив, що високо цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами. Він також додав, що інвестори схвально оцінюють рух України до прозорості та активної співпраці.
- У середу, 22 січня, у другий день Всесвітнього економічного форуму, в Давосі повинен виступити президент України Володимир Зеленський.