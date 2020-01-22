Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі провів зустріч з головою правління та генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що в Україні запускається довгоочікувана земельна реформа, яка стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки в цілому.

“Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки”, – сказав він.

Сторони обговорили реформу залізничного сполучення. Глава держави розповів, що нині триває активна реформа “Укрзалізниці”, й Україна рухатиметься до прозорості в цій галузі.

“У грудні 2019-го Кабінет Міністрів уже схвалив запуск пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів на окремі маршрути”, – додав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill в перероблювання аграрної продукції.

“Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати, чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми”, – наголосив Зеленський.

У свою чергу, Девід Макленнан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україну понад пів мільярда доларів, і зауважив, що високо цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами. Він також додав, що інвестори схвально оцінюють рух України до прозорості та активної співпраці.