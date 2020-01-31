Президент України Володимир Зеленський розраховує на більш активну участь США в процесі мирного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі і поверненні Криму.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з держсекретарем США Майком Помпео.

На думку Зеленського, більш активне залучення США може статися за рахунок призначення окремого представника Держдепу з цих питань.

“Сполучені Штати Америки були, є і будуть нашим ключовим союзником у захисті суверенітету і територіальної цілісності України. Ми дуже високо цінуємо зусилля президента Трампа і його адміністрації в цих справах. Ми вдячні і за вашу непохитну позицію щодо війни на Донбасі і незаконної анексії Криму. Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на Сході України і деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту”, – наголосив Зеленський

Крім того, він подякував “за активну роль США у розвитку результативної співпраці України і НАТО”.

Український президент додав, що в цілому відносини Києва і Вашингтона – “незмінно міцні”, а фундаментом для них “є повна довіра, взаєморозуміння і загальні довгострокові стратегічні інтереси”.