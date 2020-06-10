Президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів призначити колишнього голову свого офісу Андрія Богдана генеральним прокурором, але тепер навіть не спілкується з ним.

Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “Українська правда”.

“З самого початку я вважав, що він (Андрій Богдан — ред.) сильний юрист, він хоче саджати, те, що він говорив, і він має йти на генпрокурора. Я так вважав. Я з самого початку хотів, щоб він був потужним генеральним прокурором України “, — розповів Зеленський.

Також президент повідомив, що йому здається, що влада “не корисна для особистості” Богдана і “надто змінює” його.

“У нього є нормальні риси, професійні риси. І те, що я побачив, на жаль, він цього не бачив. З владою треба впоратись, треба не змінюватися як людина. Треба залишитися людиною і поважати інших, як зсередини команди, так і зовні. Не треба показувати свою владу там, де це неправильно. Треба іноді вмикати дипломатію, тому що він був у державі майже друга людина, ну я так вважаю. Але не треба всім показувати, що ти є друга людина…”, — вважає Глава держави.

Зеленський додав, що йому “не подобаються конфлікти всередині команди” та “демонстрація влади”. Саме демонстрація влади Богданом, за словами президента, стала причиною для його звільнення.

“Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з’їдає, точно з’їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення про те, що нам треба…”, — додав він.

Крім того, на думку Зеленського, рішення призначити Богдана главою Офісу Президента було “з самого початку неправильним”. Зараз Зеленський, за його словами, не спілкується з Богданом.

“Мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз думає так само, але це вже його справа”, — наголосив президент.

Нагадаємо, 21 травня Президент України Володимир Зеленський указом призначив головою своєї адміністрації адвоката олігарха Ігоря Коломойського Андрія Богдана, який підлягав люстрації відповідно до закону України “Про очищення влади”.

Згодом Андрій Богдан заявив, що оскільки посада голови АП виведена з-під дії закону про держслужбу, то на неї нібито не поширюється дія закону про люстрацію. Але Тетяна Козаченко, один зі співавторів закону про очищення влади (люстрацію), яка очолювала департамент з питань люстрації в Міністерстві юстиції, це спростувала.

До призначення в Офіс Президента Андрій Богдан більше як рік значився помічником-консультантом на громадських засадах у народного депутата Андрія Портнова.