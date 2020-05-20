Президент України Володимир Зеленський заявив, що олігархи не можуть на нього тиснути, але він має право запропонувати їм рівні правила ведення бізнесу по закону.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зеленський заявив, що він не лобіює інтереси олігархів, а залишається незалежним.

“Я готовий з ними (олігархами, – ред.) розмовляти – “давайте будувати лікарні”, мені – нічого не потрібно. Що я можу їм за це зробити? Тільки рівні правила. Усе. Більше нічого. Це і є моя стратегія”, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що він хоче, щоб олігархи жили і працювали за законом, і це “потроху змінюється”.