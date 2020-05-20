Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зеленський заявив, що він не лобіює інтереси олігархів, а залишається незалежним.
“Я готовий з ними (олігархами, – ред.) розмовляти – “давайте будувати лікарні”, мені – нічого не потрібно. Що я можу їм за це зробити? Тільки рівні правила. Усе. Більше нічого. Це і є моя стратегія”, – сказав президент.
Зеленський зазначив, що він хоче, щоб олігархи жили і працювали за законом, і це “потроху змінюється”.
- Президент України Володимир Зеленський 16 березня зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента.
- Пізніше пресслужба президента повідомила, що Зеленський провів зустріч з представниками великого бізнесу. На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп. На нараді Глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19.
- Олігарх Ринат Ахметов у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” заявив, що обговорював із Зеленським разом з іншими представниками бізнесу боротьбу з коронавірусом і наслідками епідемії.