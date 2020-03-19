Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання для школярів в умовах карантину буде проходити в онлайн-режимі на двох ресурсах.

Про це він сказав під час відеозвернення.

Щоденні трансляції онлайн-уроків будуть проходити на парламентському телеканалі “Рада” і на YouTube Міністерства освіти.

“Від вчора для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. З восьмої до дев’ятої ранку, а також з 18 до 21 їх можна подивитися на телеканалі “Рада”, а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України”, – заявив президент.

За словами Зеленського, на наступному тижні заплановано запуск централізованої системи онлайн-уроків дистанційного навчання для учнів 5 – 11 класів.