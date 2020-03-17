Зеленський розповів, як українцям з-за кордону потрапити додому

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення у зв'язку з поширенням коронавірусу, в якому розповів, як українцям, що перебувають за кордоном, потрапити додому.

Відео опубліковано на Facebook-сторінці Зеленського.

Зеленський пообіцяв, що всіх українців повернуть додому.

“Хтось швидше, хтось трохи пізніше, але ви обов’язково будете на Батьківщині”, – сказав він.

Щодо тих, хто полетів чартером на відпочинок, Зеленський заявив, що держава максимально сприяє туроператорам і перевізникам, щоб вони забрали українських туристів з віддалених куточків світу.

“Налагоджено планове повернення з Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-тихоокеанського регіону”, – сказав він.

За словами Зеленського, решті громадян за кордоном слід зробити кілька кроків.

“Перше. Увійдіть у систему Друг. Там повідомте МЗС про країну, де ви знаходитеся, і надайте якомога більше інформації про суть проблеми в розділі “Коментар до подорожі”, – сказав він.

Зеленський попередив, що навантаження на систему зросло в десятки разів і в її роботі були перебої.

“Якщо вам все-таки не вдалося зареєструватися, зверніться в українське посольство або консульство на території країни, де ви знаходитесь. Це можна зробити електронною поштою або телефоном гарячої лінії. Всі контакти ви знайдете на офіційних сторінках відповідних установ або на сайті МЗС, в розділі Посольства і консульства, підрозділі Дипломатичні установи”, – сказав він.

Президент України заявив, що у громадян є можливість написати на сторінках посольств і консульств в соцмережах. Після — потрібно чекати подальших інструкцій.

“Нами сформовані так звані хабові точки. Потрапивши туди, ви зможете дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами. Це такі міста: Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига і Вільнюс. Вся детальна інформація буде на офіційному сайті МЗС. До місць найбільшого скупчення наших громадян будуть відправлені спеціальні рейси, які повернуть вас додому”, – сказав він.

Президент заявив, що в понеділок, 16 березня було повернуто додому 125 рейсів і 23 тисячі українців. У вівторок, 17 березня – 50 рейсів і 10 тисяч українців. На середу, 18 березня попередньо заплановано ще 40 рейсів.

“Українців приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова і Львова. Вже повернулися літаки з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Катару, Молдови, Об’єднаних Арабських Еміратів, Таїланду, Туреччини”, – сказав він.

Зеленський додав, що громадянам, які планують повернутися в Україну власним авто або автобусом, слід уважно ознайомитися з обмеженнями в країнах, через які пролягатиме їх маршрут.

“Інформацію про це можна знайти в розділі новин на сайті МЗС. Також ознайомтеся з режимом роботи пропускних пунктів на державному кордоні України”, – сказав Зеленський.

Відповідна інтерактивна карта також доступна на сайті Нової Митниці.