Президент Володимир Зеленський розповів, з якої дня в Україні відкриються дитячі садки.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.

“Дитячі садки отримають всі вказівки від МОЗ з приводу ситуації з безпеки і з 25 числа, з понеділка, дитсадки теж запрацюють“, – заявив Президент.

Нагадаємо, що в Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.