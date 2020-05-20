Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.
“Дитячі садки отримають всі вказівки від МОЗ з приводу ситуації з безпеки і з 25 числа, з понеділка, дитсадки теж запрацюють“, – заявив Президент.
Нагадаємо, що в Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.
- Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.