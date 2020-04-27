Президент України Володимир Зеленський розповів, хто українців, що повернулися з-за кордону, буде зобов'язаний пройти двотижневу обсервацію, а хто — самоізолюватися вдома.

Про це йшлося у відеозверненні Глави держави.

Як повідомлялося раніше, найближчим часом Україна відновить евакуацію своїх громадян з 26 міст світу.

В кінці березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зобов’язати всіх українців, які повернулися з-за кордону, проходити двотижневу обсервацію в спеціально підготовлених приміщеннях.

Сьогодні Зеленський поінформував, що, в зв’язку з запуском спеціального додатку “Дій вдома”, на примусову обсервацію будуть спрямовані тільки ті, хто не зможе встановити цей додаток, оскільки не має смартфона.

“Всі пасажири, які повернуться в Україну, будуть розподілені на дві групи. Перша — це більшість, яка має смартфони та зможе пройти обов’язкову самоізоляцію у себе в помешканні за допомогою програми “Дій вдома”. Вона допоможе нашим медикам та поліцейським контролювати процес. Інша частина громадян (близько 10%), у яких немає смартфонів, пройдуть обсервацію в класичним форматі, тобто — в підготовлених державою локаціях”, — пояснив президент.

Звернення Володимира Зеленського щодо підтримки українців під час епідемії COVID-19 МОЗ отримало півмільйона вітчизняних ПЛР-тестів, що за якістю й точністю відповідають світовим стандартам. Із такої приємної новини розпочав своє відеозвернення Володимир Зеленський. Крім того, Глава держави поділився й приємними економічними новинами. Зокрема, повідомив, що на цьому тижні НБУ презентує дві програми – іпотеку для населення й кредити малому бізнесу за низькими ставками. Частину звернення Президент присвятив питанню відкриття ринків. З його слів, за умови дотримання всіх правил безпеки вони можуть поновити роботу вже цієї п’ятниці. Насамкінець Володимир Зеленський подякував пожежникам і рятувальникам, які наразі борються з вогнем, а також висловив подяку ліквідаторам аварії на ЧАЕС. «Низько вклоняюся за їхню мужність, яка зупинила страшне лихо не тільки для України, а й для всього людства», – наголосив Глава держави. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 27. April 2020