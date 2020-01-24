Відео зустрічі оприлюднила прес-служба Офісу президента України.

“Я хотів би вам сказати відверто: це честь – представляти сьогодні український народ і вшановувати пам’ять жертв Голокосту. Український народ як ніхто розуміє трагедію і велику кількість втрачених життів, українських євреїв”, – зазначив Зеленський.

Після цього український президент зачитав листа, адресованого всім євреям, з приводу трагедії Голокосту. Він, зокрема, розповів три історії про Голокост і Другу світову війну: про пережиті трагедії єврейських сімей на території України.

Перша історія стосувалася завідувачки дитячого садка в Криму Сейде Аріфової, яка ховала єврейських дітей і видавала їх за кримських татар, щоб зберегти їхні життя. Таким чином жінка врятувала 88 євреїв.

Друга історія – про полоненого концтабору, який відмовився від дострокового звільнення, прагнучи підтримати в’язнів. Це був український священик греко-католицької церкви Омелян Ковч. Він рятував євреїв, видавши їм близько 600 метрик про хрещення, за що і був засланий у концтабір.

“Ці історії про одне: твоя національність, релігія, вік, стать, місце народження втрачають значення, якщо є добре серце, яке рухає тобою і протистоїть злу”, – заявив Зеленський.

Третя історія стосувалася родини президента України.

“Я розповім вам наостанок ще одну історію, історію сім’ї, де було четверо братів. Троє з них, а також їхні батьки і їхні сім’ї стали жертвами Голокосту. Їх розстріляли німецькі окупанти, які увірвалися в Україну. Залишився четвертий брат, у той час він був на фронті, він повернувся живим. Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом і людиноненависницькою ідеологією. Через 2 роки після війни у нього народився син, а через 31 рік у нього народився онук. Ще через 40 років онук став президентом, і сьогодні він стоїть перед вами, пане прем’єр-міністр”, – зазначив Зеленський.

Нетаньяху, в свою чергу, наголосив, що в Ізраїлі завжди будуть вдячні українцям за допомогу і підтримку єврейського народу під час трагедії Голокосту.

“Вчора ми відзначали знакову подію в історії наших народів, наших солдатів і тих союзників, які віддали свої життя і стали жертвами тієї страшної трагедії. Ми шанували пам’ять тих, хто загинув в Аушвіці, в концентраційному таборі. Багато з них були з Радянського Союзу. Ми безмежно і вічно будемо вдячні вам за ту підтримку, яку ви надавали єврейському народу в протистоянні цим жахливим злочинам і трагедіям”, – заявив він.