Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в цьому році почнеться будівництво меморіальних комплексів "Бабин Яр" у Києві та "Маленького Єрусалиму" в Умані.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю ізраїльському виданню The Times of Israel.

“У цьому році ми починаємо будівництво меморіалу в Бабиному Яру … У нас є проєкт в Умані, куди, як ви знаєте, багато євреїв з усього світу приїжджають, щоб вшанувати пам’ять відомих євреїв: в місті ми починаємо будувати “Маленький Єрусалим”. Тому ми вирішили побудувати історичний музей, створити великий парк і реконструювати синагогу. ми хочемо зробити справжній маленький містечко. ми придумали назву “маленький Єрусалим” як ідею, щоб зробити її дуже автентичної, дуже професійною.

Щодо меморіального комплексу Голокосту “Бабин Яр”, то це масштабний проєкт, що включає історичний музей, де буде розказана вся історія про 150 тис. євреїв, страчених в Бабиному Яру. Крім того, президент зазначив, що у меморіалі буде відведено окреме місце для більше 2500 українців, які були визнані ізраїльським Національним інститутом пам’яті жертв Катастрофи і героїзму “Яд ва-Шем” праведниками народів світу.