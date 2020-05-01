Президент України Володимир Зеленський розповів про кредити й соціальну допомогу для малого та середнього бізнесу, що постраждав через карантин.

Про це Зеленський сказав в традиційному відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу Президента в Facebook.

“Програма кредитів для малого і середнього бізнесу під 3-5%. Розуміємо, що є підприємства, які не працювали під час карантину, а значить не зможуть показати банку дохід. Не дивлячись на це, вони отримають необхідні гроші, тому що гарантом виступить держава”, – сказав він.

За словами Президента, на кредитну програму для бізнесу державою виділено близько 30 мільярдів гривень.

Водночас ще 6 мільярдів гривень з бюджету виділено на збільшення мінімальної допомоги по безробіттю та допомоги підприємцям, які зупинили діяльність.

“Вони зможуть отримати від держави компенсацію для виплати зарплат своїм працівникам”, – наголосив Зеленський.

Також Президент анонсував надання соціальної допомоги в розмірі 2000 гривень для сімей фізичних осіб-підприємців, які мають дітей у віці до 10 років.

Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації з карантинними обмеженнями. Кредити для малого та середнього бізнесу під 3-5%; мільярди гривень, спрямовані на збільшення мінімальної допомоги з безробіття; програма соціального захисту сімей фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2-ї групи платників податку. Таких заходів вживає держава для полегшення життя бізнесу й громадянам. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.Крім того, Глава держави висловив сподівання, що власники ринків підуть назустріч державі та максимально дотримуватимуться критеріїв безпеки, розроблених МОЗ і Мінекономіки. Володимир Зеленський наголосив, що вірить у те, що порушень, які змусили б знову закрити ринки, не буде. Також у зверненні йшлося про програму «Велике будівництво», яка допоможе «розігріти» економіку після карантину. Президент нагадав – у поточному році в межах програми Україна виділить 85 мільярдів гривень на дороги державного значення та 22 мільярди – на місцеві дороги. Насамкінець Володимир Зеленський закликав українців залишатися на травневі свята вдома. «Не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас», – наголосив Глава держави. Gepostet von Офіс Президента України am Freitag, 1. Mai 2020