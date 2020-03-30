Про це він сказав у відеозверненні.

“Наше завдання номер один – максимально вберегти людей. Коронавірус обов’язково пройде, і попереду у нас буде багато роботи всім разом будувати успішну і процвітаючу країну, країну 40, а не 20 мільйонів людей. Я нікого не лякаю, але час усвідомити, що все це не жарти”, – заявив Зеленський.

Він сказав, що якщо українці будуть дотримуватися карантину, то одночасно в лікарнях буде не більше 5% від загальної кількості тих, що заразилися. У гіршому випадку на піку епідемії до 50% інфікованих будуть хворіти одночасно.

“Сьогодні є три сценарії розвитку подій. Перший – від 3 до 5% одночасно захворіли на коронавірус. Це дуже хворобливі цифри, але такий сценарій – не катастрофа. Так що ми повинні бути зібраними і дисциплінованими, продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни і не виходити на вулицю без необхідності. Тоді ми переживемо цей шторм”, – сказав президент України.

“Другий сценарій – 25% хворих. Третій – більше 50% одночасно хворих на коронавірус. Другого і тим більше третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одномоментного напливу такої кількості хворих”, – попередив Зеленський.

Він закликав людей пам’ятати, що карантин – це не канікули, і потрібно залишатися вдома.

“Сонячна погода, парки, пляжі, шашлики – все це почекає. Все це ніщо в порівнянні з власним здоров’ям і життям”, – сказав Зеленський.

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