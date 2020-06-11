Про це Зеленський розповів в інтерв’ю “Українській правді”.
За словами голови держави, Коломойський іноді пише йому повідомлення, в яких висловлює своє обурення щодо подій в країні.
“Він мені може написати смску: “Зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні”,” Треба щось зробити з тарифами”. Ну, такий він є. Він не згоден з одним, з другим, з третім. Він людина холеричного складу. У нього свої думки, така людина, впливова людина”, – пояснив Зеленський.
Також президент розповів, що Коломойський і група “Приват” працювали над тим, щоб так званий “антиколомойський” закон не був прийнятий.
Водночас голова держави також сказав, що у фракції “Слуги народу” є депутати, що підтримують хороші відносини з Ігорем Коломойським.
“Ну ось, Саня Дубінський. Він з каналу “1 + 1”, у них давні відносини, і це зрозуміло. Є речі, мені здається, що вони роблять дуже неправильно. Загроза тільки одна – коли вони починають сваритися і рубатися всередині партії “Слуга народу”. І це дуже неправильно. Чи є в цьому загроза? Думаю, що ризик є”, – заявив він.
- 13 травня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім. За документ проголосували 270 народних депутатів. Серед них – лише 200 від “Слуги народу” (фракція включає 248 “слуг”).
- У Раді відразу після прийняття заблокували підписання закону про банки.
- Згодом в Окружний адміністративний суд Києва подали позов з вимогою визнати незаконність ухвалення так званого “антиколомойского закону”. Позов народний депутат Антон Поляков подав проти спікера парламенту Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету Верховної ради Данила Гетьманцева.
- 19 травня Верховна Рада розблокувала підписання “антиколомойського закону”.
- І вже 21 травня Зеленський підписав “антиколомойський” закон.