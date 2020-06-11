Президент України Володимир Зеленський розповів про свої стосунки з олігархом Ігорем Коломойським після прийняття «антиколомойського» закону.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

За словами голови держави, Коломойський іноді пише йому повідомлення, в яких висловлює своє обурення щодо подій в країні.

“Він мені може написати смску: “Зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні”,” Треба щось зробити з тарифами”. Ну, такий він є. Він не згоден з одним, з другим, з третім. Він людина холеричного складу. У нього свої думки, така людина, впливова людина”, – пояснив Зеленський.

Також президент розповів, що Коломойський і група “Приват” працювали над тим, щоб так званий “антиколомойський” закон не був прийнятий.

Водночас голова держави також сказав, що у фракції “Слуги народу” є депутати, що підтримують хороші відносини з Ігорем Коломойським.

“Ну ось, Саня Дубінський. Він з каналу “1 + 1”, у них давні відносини, і це зрозуміло. Є речі, мені здається, що вони роблять дуже неправильно. Загроза тільки одна – коли вони починають сваритися і рубатися всередині партії “Слуга народу”. І це дуже неправильно. Чи є в цьому загроза? Думаю, що ризик є”, – заявив він.