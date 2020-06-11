Про це Зеленський розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

“Ми зустрілися з Михайлом Ніколозовичем, він сказав: “Я хочу допомагати”. Зустрічей було кілька, він кілька разів приходив з різними порадами, адекватними. Він запитав: “Де ви мене бачите?”. І я йому сказав: “Я хочу, щоб ви самі подумали, побачили свій статус”. Я йому запропонував: “Можете йти до мене радником по реформам”. Він каже: “Це не мій рівень”, – розповів президент.

За словами голови держави, Саакашвілі сам заявив, що бачить себе на посаді віце-прем’єр-міністр з реформ.

“Я йому відповів: Віце-прем’єр, так віце-прем’єр, але я поговорю з прем’єр-міністром, як воно буде і як ви зможете працювати”, – пояснив Зеленський.

Президент розповів, що в наслідку Саакашвілі не зайняв посаду віце-прем’єра, тому що у фракції “Слуги народу” було “різке і різне” ставлення до цього.