Президент Володимир Зеленський коментуючи операцію зі звільнення заручників в Луцьку, сказав, що зі свого боку робив все, щоб зберегти життя людей.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

“Ми домовилися про те, що він зробить перший крок – відпустить декількох людей. У нас була інформація про пораненого, і я попросив його відпустити пораненого, вагітну жінку й дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовилися, що відпустить трьох людей, і я після цього запишу відео”, – розповів Зеленський про свою телефонну розмову з чоловіком, який назвав себе Максим Плохой.

За словами Зеленського, з терористом домовилися, що через півгодини після того, як відеозвернення президента з’явиться в соцмережі, зловмисник випустить всіх людей з автобуса.

“Приблизно так відбулося: десь за 30-40 хвилин (після відеозвернення. – ред.) він відпустив заручників”, – зазначив Володимир Зеленський, підкресливши, що це був з його боку очевидний крок, який допоміг уникнути штурму захопленого автобуса.

“Я з такими принципами живу, жив, буду жити – стати Президентом і залишитися людиною. Ми маємо результат – всі живі. Ми не боремося за рейтинги – ми боремося за життя. І для мене це найголовніша цінність”, – сказав Глава держави.

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста Максима Кривоша и Президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста Максима Кривоша і записав відео з текстом: “Фільм “Земляни” 2005 року дивитися всім”. Відео Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook. Раніше #Букви розповідали, про що фільм.

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.