Про це Зеленський розповів в ефірі “Свободи слова Савіка Шустера”.

“Ми зробили відразу програму 80+. Починаємо в квітні вже її виконувати. Це пенсійна підтримка людей, яким 80 років і більше. Їм важко. Багато з них самотні. Ми їм додали по 500 гривень. І це не на період коронавірусу. Це вже назавжди”, – сказав він.

Президент також заявив, що до Нового року в Україні розробляється також програма для людей старше 70 років.

“Далі всім пенсіонерам, які отримують у нас поки пенсію 5000 гривень і менше, ми їм додали зараз підтримку по 1000 гривень”, – додав він.

Крім того, Зеленський пообіцяв індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 1-го травня.