Президент Володимир Зеленський запевняє, що не називав Україну повією під час виступу "95 Кварталу" в Юрмалі.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

На питання журналіста про те, чи не соромно Зеленському за жарти про Україну під час виступів у “95 Квараталі”, глава держави відповів: “Не треба соромитися якихось помилок. Хоча їх ніхто не хотів робити, когось ображати. Навіть в гуморі”.

Зеленському нагадали, як під час виступу в Юрмалі, він назвав Україну повією. Це президент категорично спростовує: “Я ніколи не називав Україну повією”.

“Можу вам сказати відверто. Якщо дійсно велика кількість людей, чи навіть хтось, це сприйняв, як жарт і порівняння України з “повією”, то за такі речі мені соромно. І я – неправий. Але жарт був про інше. Жарт був, я вважаю, про несамостійність фінансову. І так воно є. Несамостійність української фінансової системи від інших. Ми повинні бути незалежною країною. Ніхто не має права нами керувати”, – виправдовується Зеленський.

Варто зазначити, що перед цим журналістам розповів, як він зумів домогтися збільшення траншу МВФ телефонними дзвінками голові Фонду Крістін Лагард.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів спеціально заразитися коронавірусом та ізолюватися на Банковій, але його відрадили.