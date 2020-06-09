Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

На питання журналіста про те, чи не соромно Зеленському за жарти про Україну під час виступів у “95 Квараталі”, глава держави відповів: “Не треба соромитися якихось помилок. Хоча їх ніхто не хотів робити, когось ображати. Навіть в гуморі”.

Зеленському нагадали, як під час виступу в Юрмалі, він назвав Україну повією. Це президент категорично спростовує: “Я ніколи не називав Україну повією”.

“Можу вам сказати відверто. Якщо дійсно велика кількість людей, чи навіть хтось, це сприйняв, як жарт і порівняння України з “повією”, то за такі речі мені соромно. І я – неправий. Але жарт був про інше. Жарт був, я вважаю, про несамостійність фінансову. І так воно є. Несамостійність української фінансової системи від інших. Ми повинні бути незалежною країною. Ніхто не має права нами керувати”, – виправдовується Зеленський.

Варто зазначити, що перед цим журналістам розповів, як він зумів домогтися збільшення траншу МВФ телефонними дзвінками голові Фонду Крістін Лагард.

Фото: “Українська правда”

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів спеціально заразитися коронавірусом та ізолюватися на Банковій, але його відрадили.