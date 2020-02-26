Про це повідомляють #Букви з посиланням на джерела.

При цьому співрозмовники #Букв в оточенні президента і його партії не готові говорити про це як про доконаний факт.

“Все може бути”, – зазначив один співрозмовник.

“Шанси 50/50”, – додає інший.

Кандидатура Тігіпка насправді розглядається не один місяць.

“У Зеленського було б два шляхи: поміняти Гончарука на ще одне молоде дарування (скажімо, Юлію Ковалів), щоб потім було не шкода звільнити або ж взяти когось із бувалих. Тут було три варіанти – Хорошковський, Тігіпко або Аваков. Причому Аваков саме третій у списку”, – розповів один зі співрозмовників #Букв після скандалу з прослуховуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Ще тиждень тому основним кандидатом на пост прем’єра називали Юрія Вітренка, якого лобіював олігарх Ігор Коломойський. Втім, як стверджують джерела видання в економічних колах, Вітренко начебто зажадав, щоб перед призначенням йому виплатили його премію за газові контракти.

Оскільки гарантій не дали, то переговори зайшли у глухий кут.

У той же час джерела близькі до Кабміну говорять, що президенту буде важко знайти прем’єра, який так би з ним погоджувався і йшов на всі умови, як це робить зараз Гончарук.

“Інші хлопці значно більш самостійні і цінують себе”, – сказав співрозмовник видання.

Раніше #Букви писали, що президент Зеленський найближчим часом збирається звільнити міністра оборони Андрія Загороднюка та голову “Укроборонпрому” Айварас Абромавичус.

На посаду міністра оборони “оглядини” пройшли вже чотири кандидати.

Також команді президента терміново треба змінити міністра соцполітики Юлію Соколовську, але вони не можуть знайти гідну кандидатуру. Як варіант розглядалася Галина Третьякова.

“Але ми не можемо її забрати, бо тоді оголимо позиції в комітеті соцполітики і ветеранів, а там же Королевська і Тимошенко”, – говорить один з лідерів фракції “Слуги народу”.