Електронна петиція до президента України Володимира Зеленському з вимогою "дотримувати слова і подати у відставку" зібрала необхідну для розгляду Главою держава кількість голосів.

Про це повідомляють #Букви.

8 липня на сайті президента України з’явилася петиція, автор якої вимагає, щоб Володимир Зеленський виконав свою передвиборну обіцянку і пішов у відставку.

За 9 днів петиція зібрала 25 тисяч 221 підписів при необхідних 25 тисячах. Звернення очікує розгляду Главою держави.

Автор петиції вказав на те, що 18 квітня 2019 року, напередодні другого туру президентських виборів, в ефірі програми “Право на владу” Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон.

“Дивіться, якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам. Мені для цього “привіти” не потрібні”, — сказав Зеленський.

На відео з 1:04:00

7 липня 2020 року Зеленський особисто поінформував Національне агентство з попередження корупції про порушення законодавства — він вчасно не задекларував покупку і продаж облігацій внутрішньої держпозики.

У зв’язку з цим автор петиції звернувся до Глави держави із закликом “стримати слово і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру збрехав виборцям”.

“Володимир Олександрович неодноразово підкреслював, що відрізняється від старих політиків. Ми хочемо побачити підтвердження цим гучним заявам. Якщо пообіцяв — то іди”, — йдеться в зверненні.