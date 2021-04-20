Про це йшлося у відеозверненні президента, опубліковано пізнього вечора вівторка, 20 квітня.

Так, Зеленський пригадав вислів російського лідера, яким він прокоментував дії Росії в Сирії, та привернув увагу до недоречності порівняння бійки з війною.

“Окремо хочу звернутися до нашого північного сусіда. Одного разу президент Росії сказав: “Если драка неизбежна, нужно бить первым”. Але, на мою думку, сьогодні кожен лідер має розуміти, що кожна бійка не може бути неминучою, коли йдеться не про підворіття і хуліганів, а про реальну війну і мільйони людських життів”, — сказав президент.

Зеленський звернув увагу на те, як Росія намагається аргументувати застосування сили.

“[Кожен лідер має розуміти], що, на відміну від бійки, у війні програють всі сторони. І що не можна когось захистити нападаючи. І що неможливо звільнити когось захопивши. І що не можна привезти мир на танках людям, які не розуміють від чого їх весь хочуть захистити і звільнити, і чому для цього їх можуть обстріляти чи бомбити. Особливо нашим старим, які звільняли цю землю від нацистів і залишилися живими, які не розуміють, чому їхнє мирне життя за 75 років знову під загрозою війни”, — сказав Зеленський.

Також Глава держави наголосив, що Україна і Росія “попри спільне минуле, по-різному дивляться в майбутнє”.

“Ми — це ми, а ви — це ви. Але це не обов’язково проблема, це можливість. Щонайменше, можливість поки не пізно зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат”, — резюмював президент.