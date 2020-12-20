Про це президент він повідомив в інтерв’ю The New York Times, переклад якого був опублікований на сайті ОП.

На питання, чи буде Україна купувати російську вакцину в разі її ефективності, Зеленський відповів, що питання полягає перш за все в якості вакцини.

“Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, – будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо. Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо”, – сказав Зеленський.

За його словами, Україна буде боротися за те, щоб отримати вакцини, які вже пройшли контроль якості, – Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

“Ми розуміємо, що деякі з цих компаній мають заводи по всій Європі і навіть у Російській Федерації, наскільки мені відомо, тому тут питання передусім у якості вакцини”, – резюмував президент.