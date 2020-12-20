Про це президент він повідомив в інтерв’ю The New York Times, переклад якого був опублікований на сайті ОП.
На питання, чи буде Україна купувати російську вакцину в разі її ефективності, Зеленський відповів, що питання полягає перш за все в якості вакцини.
“Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, – будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо. Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо”, – сказав Зеленський.
За його словами, Україна буде боротися за те, щоб отримати вакцини, які вже пройшли контроль якості, – Moderna, Pfizer, AstraZeneca.
“Ми розуміємо, що деякі з цих компаній мають заводи по всій Європі і навіть у Російській Федерації, наскільки мені відомо, тому тут питання передусім у якості вакцини”, – резюмував президент.
- Також в інтерв’ю The New York Times президент Володимир Зеленський заявив, що новообраний президент США Джо Байден може посилити переговори в Нормандському форматі щодо вирішення ситуації на Донбасі, оскільки він “добре розуміє питання України та Росії”.