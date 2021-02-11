Про це йшлося на брифінгу президента від час візиту до Авдіївки.
Як відомо, після застосування санкцій проти нардепа “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака та телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, що йому належать, точиться дискусія довкола необхідності блокування телеканалу “Наш”.
Власником та засновником телеканалу є колишній голова політради партії “За життя” (до об’єднання політсили з ГО “Український вибір” кума Путіна Віктора Медведчука) та керівник партії “Наші”, екснардеп від “Партії регіонів” Євгеній Мураєв.
“Ми ваш телеканал не плануємо закривати. Ми, до речі, в цілому, якщо ви побачили, наші телеканали не закривали. Ми закривали їхні”, — сказав Зеленський у відповідь на запитання з цього приводу.
Раніше п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко цікавився, чому рішення РНБО не стосується каналу “Наш”, “де російські пропагандисти атакують нашу армію і вимагають притягнення до відповідальності наших воїнів”.
- Нагадаємо, 4 лютого під будівлею телеканалу “Наш”, що на вулиці Жилянській в Києві, відбувалася акція протесту. Протестувальники вимагали закрити телеканал. Закінчилося сутичками між протестувальниками та правоохоронцями. Поліція відкрила 2 кримінальних провадження.
- Увечері в суботу, 6 лютого, біля будівлі телеканалу “НАШ” у Києві знову зібралися протестувальники.