Президент Володимир Зеленський розповів, чи є плани вводити санкції проти телеканалу "Наш", який належить екснардепові Євгенію Мураєву.

Про це йшлося на брифінгу президента від час візиту до Авдіївки.

Як відомо, після застосування санкцій проти нардепа “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака та телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, що йому належать, точиться дискусія довкола необхідності блокування телеканалу “Наш”.

Власником та засновником телеканалу є колишній голова політради партії “За життя” (до об’єднання політсили з ГО “Український вибір” кума Путіна Віктора Медведчука) та керівник партії “Наші”, екснардеп від “Партії регіонів” Євгеній Мураєв.

“Ми ваш телеканал не плануємо закривати. Ми, до речі, в цілому, якщо ви побачили, наші телеканали не закривали. Ми закривали їхні”, — сказав Зеленський у відповідь на запитання з цього приводу.

Раніше п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко цікавився, чому рішення РНБО не стосується каналу “Наш”, “де російські пропагандисти атакують нашу армію і вимагають притягнення до відповідальності наших воїнів”.