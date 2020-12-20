Новообраний президент США Джо Байден може посилити переговори в Нормандському форматі щодо вирішення ситуації на Донбасі, оскільки він "добре розуміє питання України та Росії".

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю The New York Times, переклад якого був опублікований на сайті ОП.

“Мені дуже сподобалися меседжі нового президента, пана Джо Байдена, який заявив про те, що в них, його команди, є концепт глобального стратегічного бачення безпеки у Європі. І, звісно, це дуже важливо для нас. Тому що якщо ми говоримо про безпеку у Європі, то єдина війна в Європі на сьогодні – це війна на Донбасі. Це війна, війна саме України. Новий президент Джо Байден, мені здається, знає Україну краще, ніж його попередник, бо ще до свого президентства він, так би мовити, мав глибокі відносини з Україною й добре розуміє росіян, добре розуміє різницю між Україною та Росією і, мені здається, добре розуміє ментальність українців. Це дуже допоможе посилити ці відносини й додати в процесі врегулювання війни на Донбасі й деокупації наших територій. Мені здається, США можуть сильно додати, дуже сильно”, – заявив Зеленський.

На його переконання, США могли би відігравати активну роль та вплинути на ситуацію на Донбасі.

“Я вважаю, що посилити наші переговори в Нормандському форматі міг би президент Байден, знову ж таки тому, що він добре розуміє питання України та Росії. По-друге, він говорив про безпеку у Європі, і, по-третє, ми вважаємо, що говорити просто про фінал війни вже мало. А що робити потім? Нам потрібна реінтеграція Донбасу. А щоб реінтегрувати Донбас, потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека та гроші. І тут, я вважаю, ми не впораємося самі”, – сказав президент України.

Він наголосив, що США могли би також відігравати ключову роль у розвитку вільної економічної зони на Донбасі.

Зеленський зазначив, що Америка на сьогодні – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому, на його переконання, такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі і початок його “великої реінтеграції”.