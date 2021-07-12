Про це він заявив в інтерв’ю LRT.

“Завершення війни – не кажучи вже про те, що це мій пріоритет, і перш за все мій пріоритет як громадянина України – я вважаю, що це конкретні кроки”, – заявив президент.

Зеленський зазначив, якщо протягом 7 місяців не було великих зіткнень або вибухів, то це говорить про те, що можливо завершити війну на Донбасі.

“Я б не став президентом, якби не відчував, що у мене є і здатність, і бажання, і енергія, і прагнення, і політична воля. Але цього виявилося недостатньо, щоб закінчити війну за рік. Те ж саме має бути і з Росією. Якщо Росія захоче цього завтра, ми закінчимо цю війну дуже скоро”, – підкреслив він.