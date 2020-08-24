Про це він заявив у своїй промові до Дня Незалежності.

Зеленський зазначив, що військова техніка повинна бути в зоні ведення бойових дій, а не у центрі Києва.

“Сьогодні всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком. А наша військова техніка сьогодні на Сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках. Техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію”, — заявив він.

Президент також розповів, коли вважатиме за доречне проведення масштабного військового параду.

“Парад у нас обовʼязково буде в майбутньому – парад української перемоги, коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир. Ми зробимо великий парад усіх наших військ та техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її свободу та незалежність”, – зазначив Зеленський.