Про це Зеленський розповів у ефірі програми “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.
“У нас декілька блоків, які ми повинні обговорити. Зокрема, це безпековий блок. Я ще раз підтверджу, що це питання не тільки ПДЧ – це питання наших двосторонніх відносин, питання оборонного меморандуму між нашими країнами. Питання “Північного потоку – 2″ – я впевнений, що це безпекове питання, я це поєдную. Питання Донбасу. Питання Криму й безпеки на Чорноморському й Азовському узбережжі. Питання українського флоту”, – зазначив президент.
Зокрема, за його словами, йтиметься про збільшення військової допомоги. У цьому контексті Зеленський спростував дезінформацію про те, що США заморозили надання військової допомоги Україні.
“Сьогодні вже є офіційна відповідь Білого дому, де вони говорять, що це (інформація про замороження допомоги. – Ред.) – чистий фейк. Військова допомога точно збільшена”, – наголосив глава держави.
Також під час зустрічі з президентом США порушуватимуться економічні питання.
“Для нас дуже важлива підтримка МВФ. Але я хочу з політики перевести (розмову. – Ред.) конкретно на економіку та реформи. І на те, що є якісь структурні маяки, і якщо ми про них домовились, то ми з МВФ партнери”, – зазначив Зеленський.
Крім того, президент зауважив, що переговорам у Білому домі передуватиме його зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні, на якій також обговорюватимуться всі ці гострі питання. Зокрема Володимир Зеленський наголосить на загрозах, які несе запуск проєкту “Північний потік – 2”.
Нагадаємо, зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня.
- Як сповіщалося, у понеділок, 7 червня, відбулася друга розмова між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом. Сповіщалося, що українського лідера було запрошено до Вашингтону в липні.
- Сповіщаючи про результати телефонної розмови, Україна заявила, що Байден підтримав план членства в НАТО. Згодом цю заяву виправили.