Президент України Володимир Зеленський під час майбутньої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом порушуватиме теми співпраці в оборонній сфері, безпекової ситуації на Донбасі та в Чорноморському регіоні, а також співробітництва з МВФ та проведення реформ.

Про це Зеленський розповів у ефірі програми “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.

“У нас декілька блоків, які ми повинні обговорити. Зокрема, це безпековий блок. Я ще раз підтверджу, що це питання не тільки ПДЧ – це питання наших двосторонніх відносин, питання оборонного меморандуму між нашими країнами. Питання “Північного потоку – 2″ – я впевнений, що це безпекове питання, я це поєдную. Питання Донбасу. Питання Криму й безпеки на Чорноморському й Азовському узбережжі. Питання українського флоту”, – зазначив президент.

Зокрема, за його словами, йтиметься про збільшення військової допомоги. У цьому контексті Зеленський спростував дезінформацію про те, що США заморозили надання військової допомоги Україні.

“Сьогодні вже є офіційна відповідь Білого дому, де вони говорять, що це (інформація про замороження допомоги. – Ред.) – чистий фейк. Військова допомога точно збільшена”, – наголосив глава держави.

Також під час зустрічі з президентом США порушуватимуться економічні питання.

“Для нас дуже важлива підтримка МВФ. Але я хочу з політики перевести (розмову. – Ред.) конкретно на економіку та реформи. І на те, що є якісь структурні маяки, і якщо ми про них домовились, то ми з МВФ партнери”, – зазначив Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що переговорам у Білому домі передуватиме його зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні, на якій також обговорюватимуться всі ці гострі питання. Зокрема Володимир Зеленський наголосить на загрозах, які несе запуск проєкту “Північний потік – 2”.

Нагадаємо, зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня.