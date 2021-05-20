Президент України Володимир Зеленський не зміг дати чіткої відповіді, чи буде притягнуто до відповідальності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якщо обвинувачення у кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета не підтвердиться у суді. А ще Зеленський показав переписку із Яною Дугарь.

Про це повідомляють #Букви.

Так, журналісти поставили Зеленському питання щодо притягнення до відповідальності Арсена Авакова за фабрикування справи Шеремета.

На це питання Зеленський не дав чіткої відповіді.

“Я не хотів би багато коментувати з цього приводу. Я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів, діяльність суду, але скажу вам відверто: я знаю детально, що відбувається. І мені не все одно. Якщо незаконно було засуджено цих людей… І те, що вони перебували за ґратами – мені не все одно. Доказів стовідсоткових ще немає про те, що вони невинні, і що вони винні – теж не має. І я не знаю, чи пробачить вона мені… От сьогодні зранку Яна Дугарь мені… Ми переписуємося… Тобто, мені не все одно, що з цими всіма людьми…”, – сказав Зеленський.

Один із журналістів запитав, що саме писала Зеленському Яна Дугарь. Зеленський попросив свій телефон, викликав журналіста до себе, й показав переписку з військовою.

Журналіст вголос перепитав: “Це ви відповіли смайликом?”

Зеленський попросив не коментувати на загал.

Фото: #Букви