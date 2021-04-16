Лідери "норманської четвірки" (за виключенням президента РФ Володимира Путіна) провели перемовини у вигляді відеоконференції. Розмова стосувалася ситуації на Донбасі, де останні місяці спостерігається загострення.

Про це на брифінгу за підсумками розмови розповів президент Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом в Парижі.

“У нас було дві частини нашої зустрічі. Спочатку з президентом [Франції Еммануелем] Макроном, а потім підключилася і була на зв’язку пані [канцерка Німеччини Ангела] Меркель”, — зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що російський лідер Володимир Путін в розмові участі не брав. Через це відповідати за запитання про те, що б він йому сказав, Зеленський не став.

“Підключення пана Путіна не було. Тому мені складно… Що б я йому сказав якби було підключення… Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох підключилися. Питання — безпека на сході України і деокупація українських територій. Саме такі питання вирішуються на зустрічах “Н4″, де є чотири лідери”, — сказав він.

Що стосується змісту тристоронніх перемовин з Меркель, Зеленський, за його словами, доповів про ситуацію на Донбасі, де від початку року спостерігається загострення.

“Ми проговорили безпекову ситуацію на сході України, режим припинення вогню, що діяв липня 2020 року доволі непогано. У нас була обмежена кількість летальних випадків. Але на жаль десь з другої половини грудня 2020 року… Якщо бути точним — з початку січня…. Ми побачили укладення ситуації на контактній лінії між нами та на тимчасово окупованій території України. Побачили збільшення пострілів. Все це я детально розповів пану Макрону, а потім — пані Меркель. Ми розмовляли про це. Ми бачимо загострення. 30 людей загинули тільки у цьому році, військових. Більшість з них загинули не через випадкові постріли, як кажуть бойовики чи представники російської влади. Тому що більшість цих вбивств зробили через снайперський прицільний вогонь”, — проінформував Глава держави.

Зеленський також зауважив, що фото, відео та інші докази цих злочинів бойовиків РФ передані ОБСЄ.

Що про цю зустріч розповіли Макрон на Меркель?

Першою про підсумки перемовин розповіла Німеччини. У пресрелізі зазначається, що сторони “поділились занепокоєнням з приводу зростання російських військ на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму і закликали прибрати підкріплення військ задля деескалації ситуації”.

“Канцлер та президент Франції підкреслили свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вони наголосили на необхідності повного впровадження Мінських домовленостей з обох сторін та заявили, що Німеччина та Франція продовжать зусилля у форматі Нормандії”, — йдеться в повідомленні.

Згодом з’явився допис Макрона про ці перемовини. Він, зокрема, був продубльований українською, хоча й не без помилок.

“Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим (орфографію автора збережено — ред.)”, — написав Макрон.

Що відбувається на кордоні України та РФ?

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.

Через стягування озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію.

15 квітня президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, закликавши Росію забрати свої війська від східного українського кордону.

Загострення на Донбасі