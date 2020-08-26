Про це він сказав в інтерв’ю виданню Euronews.
Зеленський зазначив, що в необхідний момент у нього є прямий діалог з очільником Росії. Наприклад, пряма розмова між Путіним і Зеленським відбулася перед введенням режиму тиші. За словами українського президента, його дотримання протягом місяця демонструє результативність такого діалогу.
“Я не боюся прямого діалогу з президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість – говорити, і ці розмови просуватимуть нас вперед в питанні війни, треба робити. Не будемо говорити – не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не станемо дзвонити, коли це потрібно, – мирного результату не буде”, – розповів Зеленський.
- У Новоайдарському районі Луганської області загинув український військовий — старший лейтенант Володимир Рудик. Про це повідомили за 3 дні після його смерті.
- Як відомо, режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі розпочався з 00:01 понеділка, 27 липня. Він був порушений противником вже через 20 хвилин після початку.
- За даними розвідки, протягом першого тижня “режиму тиші” на Донбасі Росія перекинула на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки та близько 30 вантажних автомобілів зі зброєю.