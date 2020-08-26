Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що у нього є прямий діалог з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Euronews.

Зеленський зазначив, що в необхідний момент у нього є прямий діалог з очільником Росії. Наприклад, пряма розмова між Путіним і Зеленським відбулася перед введенням режиму тиші. За словами українського президента, його дотримання протягом місяця демонструє результативність такого діалогу.

“Я не боюся прямого діалогу з президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість – говорити, і ці розмови просуватимуть нас вперед в питанні війни, треба робити. Не будемо говорити – не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не станемо дзвонити, коли це потрібно, – мирного результату не буде”, – розповів Зеленський.