Президент України Володимир Зеленський своїм указом розширив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються президентом.

Документ опубліковано на сайті Глави держави.

Указом доповнюється відповідний перелік такими посадами, як голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, його перший заступник та заступники.

Цією службою опікується Міністерство інфраструктури. Очільником відомства з 8 липня 2020 року є підполковник Юрій Щиголь.

Крім цього з президентом узгоджується призначення широкого кола чиновників Міноборони (зокрема, заступники міністра), Національної гвардії, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Служба зовнішньої розвідки України.

Указ набув чинності в день публікації — 17 лютого.