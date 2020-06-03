Президент Володимир Зеленський разом з главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком відвідали кафе в Хмельницькому всупереч карантину.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Президент Володимир Зеленський прогулявся по центральній частині міста Хмельницького та спробував каву в місцевому кафе”, – повідомила його прес-служба.

“Крута кава у Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, оговтуємося потихеньку від коронавірусної епідемії”, – йдеться в Instagram президента України.

Нагадаємо, Уряд України забороняє діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволено працювати лише літнім майданчикам, в тому числі під тентами. За одним столом дозволено перебувати не більше ніж чотирьом відвідувачам одночасно.

Разом із Зеленським за одним столиком знаходилися як мінімум ще п’ять осіб, у тому числі перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Президент Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи, прямо порушили Закон №530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” від 17 березня 2020 року .

Тепер Національна поліція зобов’язана накласти адміністративний штраф.