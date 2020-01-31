Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що ситуація з імпічментом лідера США Дональда Трампа не вплинула на відносини між Києвом і Вашингтоном.

Таку заяву він зробив на спільній прес-конференції з держсекретарем США Майком Помпео.

Спочатку Зеленський заявив, що чекав на це запитання, оскільки завжди, коли мова йде про США, “виникає питання про імпічмент президента Трампа”.

За його словами, між Україною і США зберігаються хороші стосунки. При цьому Зеленський наголосив, що будь-яка підтримка між країнами повинна “бути вигідною”.

“Мені, чесно кажучи, здається, що навпаки: у нас дуже хороші відносини, між нашими країнами. Питання не тільки в словах, що США дійсно нас підтримують і захищають Україну – це правда. І дійсно підтримують нашу територіальну цілісність”, – зазначив президент України.

“Будь-яка підтримка повинна бути, як і дружба між країнами, вигідною. Сьогодні ми говоримо про багато контрактів у різних сферах, які ми хочемо підписати. Мені здається, що в наших відносинах новий етап, ми багато зустрічаємося. Я не впевнений, що на ці теплі і важливі відносини якось вплинула ситуація з імпічментом президента США. Я неодноразово говорив, що це наш стратегічний партнер. Ми робимо все, щоб поліпшити наші відносини, щоб збільшилися вигідні для двох країн інвестиції в Україну”, – додав Зеленський.