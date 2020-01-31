Таку заяву він зробив на спільній прес-конференції з держсекретарем США Майком Помпео.
Спочатку Зеленський заявив, що чекав на це запитання, оскільки завжди, коли мова йде про США, “виникає питання про імпічмент президента Трампа”.
За його словами, між Україною і США зберігаються хороші стосунки. При цьому Зеленський наголосив, що будь-яка підтримка між країнами повинна “бути вигідною”.
“Мені, чесно кажучи, здається, що навпаки: у нас дуже хороші відносини, між нашими країнами. Питання не тільки в словах, що США дійсно нас підтримують і захищають Україну – це правда. І дійсно підтримують нашу територіальну цілісність”, – зазначив президент України.
“Будь-яка підтримка повинна бути, як і дружба між країнами, вигідною. Сьогодні ми говоримо про багато контрактів у різних сферах, які ми хочемо підписати. Мені здається, що в наших відносинах новий етап, ми багато зустрічаємося. Я не впевнений, що на ці теплі і важливі відносини якось вплинула ситуація з імпічментом президента США. Я неодноразово говорив, що це наш стратегічний партнер. Ми робимо все, щоб поліпшити наші відносини, щоб збільшилися вигідні для двох країн інвестиції в Україну”, – додав Зеленський.
- 21 січня в Сенаті США стартували слухання у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Йому пред’явлені дві статті звинувачень. Зокрема, Трампа звинувачують в тому, що він звернувся за допомогою до уряду України, щоб переобратися на посаду в листопаді 2020 року. Передбачається, що він “заморозив” мільйони доларів військової допомоги Україні. За словами свідків, Трамп хотів, щоб Україна публічно оголосила про розслідування по Джо Байдену, щоб прибрати свого конкурента на виборах.
- Приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня 2019 року. 25 вересня була опублікована повна стенограма розмови.
- Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор розповів членам Палати представників Конгресу США, що американський лідер Дональд Трамп дійсно чинив тиск на Київ, вимагаючи розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.