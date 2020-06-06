Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "потужним", а також зазначив, що "кращого міністра досі немає".

Так він відповів на запитання журналіста “Української правди” під час спілкування в резиденції “Залісся”.

Президент сказав, що переживає через те, щоб після можливої відставки з посади Авакова не розвалилися гучні справи, які той почав розслідувати. Зокрема, справа про вбивство журналіста Павла Шеремета.

“Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. … Для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації, він повинен її довести до кінця”, – відповів Зеленський.

Також він зазначив, що вважає, що кращого міністра внутрішніх справ, ніж Аваков, досі немає.

"Досі немає кращого" – Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

“Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр”, – зазначив президент.

Також він сказав, що розуміє, чому проходять акції протести, під час яких вимагають відставки Авакова.

“Я розумію, через що страйки. Я відверто відповідав на це питання, що, якщо людина узялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовині її не кидати.

Так само, як я боявся за звільнення Рябошапки, щоб у нас не було питань зі справою Гандзюк. Воно триває, я думаю, що воно буде доведено до кінця, і замовники будуть посаджені за грати. Така ж ситуація з Арсеном Борисовичем”, – пояснив він свою позицію.