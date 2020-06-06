Так він відповів на запитання журналіста “Української правди” під час спілкування в резиденції “Залісся”.
Президент сказав, що переживає через те, щоб після можливої відставки з посади Авакова не розвалилися гучні справи, які той почав розслідувати. Зокрема, справа про вбивство журналіста Павла Шеремета.
“Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. … Для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації, він повинен її довести до кінця”, – відповів Зеленський.
Також він зазначив, що вважає, що кращого міністра внутрішніх справ, ніж Аваков, досі немає.
"Досі немає кращого" – Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020
“Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр”, – зазначив президент.
Також він сказав, що розуміє, чому проходять акції протести, під час яких вимагають відставки Авакова.
“Я розумію, через що страйки. Я відверто відповідав на це питання, що, якщо людина узялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовині її не кидати.
Так само, як я боявся за звільнення Рябошапки, щоб у нас не було питань зі справою Гандзюк. Воно триває, я думаю, що воно буде доведено до кінця, і замовники будуть посаджені за грати. Така ж ситуація з Арсеном Борисовичем”, – пояснив він свою позицію.
- Раніше повідомлялося, що у залі Верховної Ради збирають підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- 5 червня по всій країні відбуваються акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акція сьогодні зранку відбулася під стінами Верховної Ради.
- У центрі Києва під стінами Верховної Ради учасники акції протесту, які вимагали відставки Арсена Авакова, запалили фаєри та підпалили поліційний автомобіль.