Таку думку він висловив у фільмі “Рік президента Зеленського”, показаному в ефірі українських телеканалів, повідомляють #Букви.
“Пашинський, Свинарчуки, є ще багато прізвищ, і є кримінальні авторитети. Добре попрацювала Служба безпеки, а потім їх відпускають суди. Судову систему в Україні треба повністю перезавантажити”, – зазначив Зеленський.
Він додав, що за роки в Україні вибудувана така судова система, яка “не працює справедливо”.
“Я впевнений у тому, що там багато суддів нормальних, чесних, дійсно професійних. Але за всі ці роки вибудувана така судова система, що вона не працює справедливо. Вона, може, і працює професійно, але в зовсім іншу сторону. Тому ми підготували судову реформу. Складно, але ми це зробимо”, – наголосив Зеленський.
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(На відео – з 18:04)
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