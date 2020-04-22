Таку думку він висловив у фільмі “Рік президента Зеленського”, показаному в ефірі українських телеканалів, повідомляють #Букви.

“Пашинський, Свинарчуки, є ще багато прізвищ, і є кримінальні авторитети. Добре попрацювала Служба безпеки, а потім їх відпускають суди. Судову систему в Україні треба повністю перезавантажити”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що за роки в Україні вибудувана така судова система, яка “не працює справедливо”.

“Я впевнений у тому, що там багато суддів нормальних, чесних, дійсно професійних. Але за всі ці роки вибудувана така судова система, що вона не працює справедливо. Вона, може, і працює професійно, але в зовсім іншу сторону. Тому ми підготували судову реформу. Складно, але ми це зробимо”, – наголосив Зеленський.

(На відео – з 18:04)