Про це повідомляє кореспондент #Букв.
У Зеленського запитали, чи вважає він, що за рік президентства став “вироком для Порошенка”.
“Що стосується вироку Порошенку – я впевнений в цьому. Думаю, все ще попереду … Думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і вироків”, – заявив президент країни.
Потім він сказав, що не хоче про це говорити, тому що це не його компетенція.
Також він прокоментував публікацію аудіозапису розмови п’ятого президента Петра Порошенка з екс-віце-президентом США Джо Байденом.
“Реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача … Будуть розслідувати … Я знаю, що це можуть кваліфікувати, як “держзрада”, – сказав Зеленський.
У партії Петра Порошенка “Європейська Солідарність” кажуть, що “плівки Деркача” не мають нічого спільного з реальністю.
У “ЄС” називають їх російською провокацією. А їхня мета – підірвати двопартійну підтримку України з боку Сполучених Штатів.
- 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.