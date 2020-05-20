Президент України Володимир Зеленський вважає, що за рік правління в країні став "вироком" для п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У Зеленського запитали, чи вважає він, що за рік президентства став “вироком для Порошенка”.

“Що стосується вироку Порошенку – я впевнений в цьому. Думаю, все ще попереду … Думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і вироків”, – заявив президент країни.

Потім він сказав, що не хоче про це говорити, тому що це не його компетенція.

Також він прокоментував публікацію аудіозапису розмови п’ятого президента Петра Порошенка з екс-віце-президентом США Джо Байденом.

“Реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача … Будуть розслідувати … Я знаю, що це можуть кваліфікувати, як “держзрада”, – сказав Зеленський.

У партії Петра Порошенка “Європейська Солідарність” кажуть, що “плівки Деркача” не мають нічого спільного з реальністю.

У “ЄС” називають їх російською провокацією. А їхня мета – підірвати двопартійну підтримку України з боку Сполучених Штатів.