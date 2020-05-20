Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Президент зазначив, що український уряд впорався з епідемією коронавірусу.
“Ми боремося з COVID-19. І, якщо чесно, ми, як мінімум, майстри спорту з боротьби з коронавірусом. Я в цьому впевнений”, – заявив глава держави.
Щоб не бути голослівними, Зеленський заявив, що в цьому році, під час епідемії коронавірусу (березень – квітень), в країні померло на тисячу людей менше, ніж за аналогічний період часу в минулому році.
“Це тому, що робили все вчасно, не чекали”, – вважає він.
- В Україні станом на ранок 20 травня зафіксовано 19 тисяч 230 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 354 нові випадки.