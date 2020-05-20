Президент України Володимир Зеленський заявив, що він і прем'єр-міністр Денис Шмигаль - "майстри спорту з боротьби з коронавірусом".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Президент зазначив, що український уряд впорався з епідемією коронавірусу.

“Ми боремося з COVID-19. І, якщо чесно, ми, як мінімум, майстри спорту з боротьби з коронавірусом. Я в цьому впевнений”, – заявив глава держави.

Щоб не бути голослівними, Зеленський заявив, що в цьому році, під час епідемії коронавірусу (березень – квітень), в країні померло на тисячу людей менше, ніж за аналогічний період часу в минулому році.

“Це тому, що робили все вчасно, не чекали”, – вважає він.