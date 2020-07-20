Зеленський вважає вбивство Павла Шеремета ганьбою для України

Про це Глава держави написав у Facebook.
“Обов’язок держави та правоохоронних органів – зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину. Як би важко не було знайти правду. Скільки б зусиль і часу це не забрало” , – сказав Зеленський.
За словами президента, в Білорусі, Росії та Україні Шеремет стояв за цінності демократії, права і свободи людини, а також відстоював обов’язок влади бути чесною, прозорою і відповідальною перед громадянами.
Володимир Зеленський підкреслив, що у Шеремета ніколи не змогли б відібрати свободу, тому замовники вирішили забрати життя. “Його зухвале вбивство – втрата для всіх незалежних медіа та журналістів. А ще цей злочин – ганьба для України”, – написав Зеленський.
Сьогодні, 20 липня, в четверту річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, в Києві відкрили меморіал.
- Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненко. В даний час Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко знаходяться під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.