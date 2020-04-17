Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
За словами Глави держави, в зв’язку з пандемією коронавірусу весь світ живе в “форматі виживання”. Тому завданням уряду України зараз, вважає президент, є не комфорт громадян, а забезпечення їх виживання. В першу чергу це стосується пенсіонерів.
“Перш за все ми обрали найвразливішу групу людей — пенсіонери. Що ми можемо для них зробити? Їм треба вижити. Наше завдання — не комфорт зараз, скажу відверто. Не комфорт, вижити. Хліб, масло, молоко, крупи є — виживемо. Пройдемо коронавірус, місяць, півтора пройде — вирулимо”, — сказав він.
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