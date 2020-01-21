Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
окрема, зміни передбачають виділення 2 млрд грн для запуску програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу.
“Програма дасть змогу малим та середнім підприємцям відкривати власну справу та створити тисячі робочих місць вже у 2020 році”, – пояснили в ОПУ.
Зазначається, що Фонд розвитку підприємництва надаватиме підтримку у вигляді компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у гривні. Відсоток залежить від розміру й типу бізнесу.
Крім того, також підтримка підприємцям надаватиметься у вигляді часткових гарантій за кредитами, якщо у малого та середнього бізнесу бракує застави.
- 3 грудня президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, покликаної стимулювати українців за кордоном повертатися в країну. Програма називається “Повертайся і залишайся”. Перший її етап – доступні кредити для відкриття бізнесу.
- Згодом Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук уточнив, що програма дешевих кредитів запрацює з 1 лютого 2020 року.