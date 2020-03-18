Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 18 березня документ було повернуто з підписом президента.

Закон, зокрема, передбачає швидке проведення закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для боротьби з COVID-19, за спрощеною процедурою – без застосування електронних торгів, які тривають не менше 15 днів. При цьому, закупівлі залишаються прозорими – всі звіти про такі закупівлі будуть викладатися в електронній системі ProZorrо.

Документ дозволяє ввозити лікарські засоби, призначені для боротьби з COVID-19, без мита та ПДВ – для зниження ціни на закупівлі.

Медики, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання, отримають надбавку у розмірі до 200 % заробітної плати.

Закон надає можливість для працівників за рішенням роботодавця працювати з дому або отримати неоплачувану відпустку протягом всієї тривалості карантину.

А також дає гарантії для надання житлово-комунальних послуг на період карантину – штрафи і пеня за несплату житлово-комунальних послуг не нараховуються, заборонено зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі, заборонене примусове виселення громадян за несплату житлово-комунальних послуг.

Згідно з законом, карантин віднесли до форс-мажорних обставин, тобто особа звільняється від відповідальності за невиконання цивільних договорів внаслідок запровадження карантину.

Крім того, документом запроваджується адміністративна відповідальность за порушення правил карантину:

штраф для громадян: від 17 тис. грн до 34 тис. грн.,

штраф для посадових осіб: від 34 тис. грн до 170 тис. грн.

При цьому, існуюча кримінальна відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням посилиться. Зокрема, штраф зросте з 1 700 грн до 17 000 – 51 000 грн, також можливим є арешт до 6 місяців, обмеження волі до 3 років, позбавлення волі до 3 років, а якщо такі дії спричинили загибель людей – позбавленням волі на 5-8 років.

Також подання електронних декларацій публічних осіб у цьому році відбуватиметься до 1 червня (а не до 1 квітня).