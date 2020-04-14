Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.
“Вчора були подолані 6 осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів немає. Станом на зараз відкритий вогонь в зоні відчуження не спостерігається”, — сказав він.
Зеленський зазначив, що радіаційний фон в столиці й області — в межах норми. Також він запевнив, що влада не має наміру приховувати правду про те, що відбувається в Чорнобильській зоні.
“Всіх громадян я закликаю не піддаватися паніці. Ми пам’ятаємо уроки 26 квітня 86-го року. І ніхто не буде приховувати від вас правду. Зараз правда полягає в тому, що ситуація там контрольована”, — додав президент.
Крім цього, Зеленський нагадав, що поліція затримала ймовірних винуватців пожеж.
“Вони понесуть сувору відповідальність за всі свої дії”, — підкреслив він.
Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.
- 13 квітня в Чорнобильській зоні, де тривала ліквідація лісової пожежі, пішов довгоочікуваний дощ.
- Станом на 07:00 14 квітня в зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами.
- До обіду вівторка в Чорнобильській зоні відчуження було виявлено два нових джерела загоряння.