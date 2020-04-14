Президент України Володимир Зеленський поінформував, що ситуація з лісовою пожежею в Чорнобильській зоні контрольована, загрози критичним об'єктам немає.

Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

“Вчора були подолані 6 осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів немає. Станом на зараз відкритий вогонь в зоні відчуження не спостерігається”, — сказав він.

Зеленський зазначив, що радіаційний фон в столиці й області — в межах норми. Також він запевнив, що влада не має наміру приховувати правду про те, що відбувається в Чорнобильській зоні.

“Всіх громадян я закликаю не піддаватися паніці. Ми пам’ятаємо уроки 26 квітня 86-го року. І ніхто не буде приховувати від вас правду. Зараз правда полягає в тому, що ситуація там контрольована”, — додав президент.

Крім цього, Зеленський нагадав, що поліція затримала ймовірних винуватців пожеж.

“Вони понесуть сувору відповідальність за всі свої дії”, — підкреслив він.

Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.