Президент Володимир Зеленський скасував указ від 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Про це йдеться в указі №124/2021, який Зеленський підписав 27 березня 2021 року.

Указ про призначення Тупицького був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року.

У документі №124/2021 наголошується, що таке рішення прийнято через те, що “окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державної незалежності та національної безпеки України”.

Крім того, Зеленський також скасував указ від 17 вересня 2013 року про призначення ще одного судді КСУ – Олександра Касмініна.

Відсторонення Тупицького

Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.

5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.

Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.