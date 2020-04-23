Президент України Володимир Зеленський розповів, коли в лікарні будуть поставлені українські тести на коронавірус.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу Президента в Facebook.

“Завтра буде відвантажено і направлено в регіони України 200 тисяч ПЛР–тестів, зроблених в Україні“, – сказав він.

Також Президент заявив, що в цілому замовлено виготовлення 2 мільйонів тестів на коронавірус українського виробництва.

“Також до кінця травня ми очікуємо від українського виробника 200 апаратів штучної вентиляції легенів“, – додав він.

Звернення Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Володимир Зеленський звернувся до українців, подякувавши всім, хто свідомо відзначав Великдень вдома. Це свідчить про те, що ми є зрілими й відповідальними громадянами, наголосив Глава держави.Крім того, Президент повідомив, що Єврокомісія надасть Україні допомогу для боротьби з COVID-19 у розмірі 1,2 мільярда євро, а також наголосив, що підтримує рішення уряду продовжити карантинні заходи до 11 травня. Насамкінець Володимир Зеленський повідомив ще одну важливу новину – Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом. Наші вчені та виробники мають попередні висновки, згідно з якими, цей лікарський засіб може бути ефективним. Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 23. April 2020