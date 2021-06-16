Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на транш від МВФ на початку або впродовж осені.

Про це йдеться в інтерв’ю президента журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

За словами Зеленського, для України цей транш дуже важливий.

“Це важливо передусім для нашої економічної стабільності та інвестиційного клімату. Тому що завжди до програми МВФ прив’язані інші програми і ставлення інвесторів. Тобто тут питання не тільки грошей, а більше питання ставлення, інвестиційного клімату тощо. Тому ми обов’язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені чи восени буде транш”, – сказав глава держави, підкресливши, що термінами наразі займається уряд.

Президент зазначив, що чув публічне звернення МВФ, “який задоволений перебігом реформ в Україні”.

Проте новий транш прив’язаний до так званих маяків.

“Є “маяки”, яких МВФ очікує від України, зокрема судова реформа, і ще багато питань. Сьогодні транш прив’язаний до таких “маяків”. Я ще раз повторю: вважаю, що це несправедливо, коли у нас іде війна, коли ми боремося з олігархатом, коли ми боремося з корупцією й реально це робимо. Проте – це їхнє право”, – сказав Володимир Зеленський.

На запитання, що буде, якщо транш не нададуть, президент відповів: “Ми будемо жити”.