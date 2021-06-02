Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони на п'ятницю.

Про це сповістили в РНБО.

Так, засідання відбудеться 4 червня. Президент затвердив порядок денний, поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Він складається з 8 питань.

РНБО не публікує повний перелік питань для розгляду, але зазначає, що обговорюватимуть поглиблення співробітництва з НАТО. Також заслухають звіти щодо виконання рішень РНБО України.

Раніше Данілов зазначав, що незабаром сформують звіт щодо аудиту земель та резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, за підсумками якого деяких мешканців державницької землі переселяють.