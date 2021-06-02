Про це сповістили в РНБО.
Так, засідання відбудеться 4 червня. Президент затвердив порядок денний, поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Він складається з 8 питань.
РНБО не публікує повний перелік питань для розгляду, але зазначає, що обговорюватимуть поглиблення співробітництва з НАТО. Також заслухають звіти щодо виконання рішень РНБО України.
Раніше Данілов зазначав, що незабаром сформують звіт щодо аудиту земель та резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, за підсумками якого деяких мешканців державницької землі переселяють.
- 26 травня Кабінет Міністрів України запропонував Раді нацбезпеки і оборони запровадити персональні санкції проти 11 російських акторів, які гастролювали в анексованому Криму.