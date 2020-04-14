Президент України Володимир Зеленський змінив свого представника в Кабінеті Міністрів.

Відповідні укази опубліковані на сайті Глави держави.

Так указом №139/2020 від 14 квітня Зеленський звільнив Олексія Перевезенцева з поста свого представника в уряді.

Обов’язки представника виконуватиме Володимир Кладієв.

“Покласти на Кладієва Володимира Миколайовича — керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України — виконання обов’язків Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України (поза штатом)”, — йдеться в указі президента №140/2020.