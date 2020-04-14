Відповідні укази опубліковані на сайті Глави держави.
Так указом №139/2020 від 14 квітня Зеленський звільнив Олексія Перевезенцева з поста свого представника в уряді.
Обов’язки представника виконуватиме Володимир Кладієв.
“Покласти на Кладієва Володимира Миколайовича — керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України — виконання обов’язків Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України (поза штатом)”, — йдеться в указі президента №140/2020.
- Як відомо, Перевезенцев займав цю посаду з листопада минулого року. До призначення Перевезенцев обіймав посаду державного секретаря, а також директора юридичного департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а також директора юридичного департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Також він був радником міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса в 2015-2016 роках і радником міністра Степана Кубіва в 2016 році.
- У травні-листопаді минулого року представником президента в Кабміні був Андрій Герусу, нині нардеп від “Слуги народу” і глава комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.