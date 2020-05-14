Відповідні укази №178/2020-№183/2020 оприлюднені на сайті Глави держави.

Відтак, Зеленський звільнив Сергія Болдиря з посади начальника управління СБУ у Києві й Київській області і призначив на цю посаду Олега Головаша, якого перед цим звільнив із посади керівника УСБУ Житомирщини.

На посаду начальника управління СБУ в Житомирській області Зеленський призначив Сергія Лисака.

Управління СБУ в Одеській області, згідно з указом Зеленського, замість Віталія Харченка очолить Віктор Доровський.

Причини кадрових змін в указах не зазначені.