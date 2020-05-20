Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Устименка з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України і призначив замість нього Сергія Дусика.

Відповідний указ №187/2020 опубліковано на сайті Глави держави.

“Звільнити Устименка Олександра Володимировича з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України”, – йдеться в указі.

Іншим указом №188/2020 Зеленський призначив на цю ж посаду Сергія Дусика.

Звільнений Устименко займав посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України з березня 2015 року. Раніше він був командиром штурмової групи спецпризначенців Альфа.

Дусик, за інформацією ЗМІ, був командиром Дніпропетровського підрозділу Альфи.